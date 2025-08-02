Более девяти взрывов зафиксировано в небе над Таганрогом и Липецком

В Таганроге очевидцы зафиксировали серию из пяти мощных взрывов — сначала три, а спустя 10 минут ещё два. Одновременно аналогичные сообщения поступали из Лиховского, Каменска-Шахтинского и Миллерово, где местные жители наблюдали работу систем ПВО и вспышки в ночном небе.

Параллельно под удар попал Липецк — здесь прогремели как минимум четыре взрыва после срабатывания сирен воздушной тревоги. Губернатор Игорь Артамонов оперативно ввёл красный уровень опасности для шести муниципальных районов области. По предварительным данным, атаку осуществляли группы дронов, летевших на предельно малых высотах, что значительно осложняло их обнаружение и перехват.

На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.