Более 3 тыс бесплатных посылок отправили почтой в зону СВО жители Подмосковья

С начала 2025 года «Почта России» в Московской области обработала более 3,3 тыс. бесплатных отправлений для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Средний вес одной такой посылки составил порядка 6 кг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы отправить письма и посылки в зону СВО, необходимо указать ФИО адресата, номер воинской части, а в поле места назначения написать «город Москва-400» и индекс 103400. Бесплатные посылки в зону специальной военной операции можно оформить во всех почтовых отделениях. Количество отправлений, которые может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг. Такие посылки Почта обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их доставки.

Посылку при отправлении в почтовом отделении необходимо передать оператору в открытом виде. Конверты, коробки и другие упаковочные материалы можно приобрести в почтовом офисе или принести с собой. Главное, чтобы упаковка была прочной и без скотча (или следов от него).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.