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Более 25 беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области, 4 жителя ранены

Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавали не менее 25 БПЛА ВСУ над Воронежем и четырьмя районами области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Гусев.

В больницах Воронежа лечатся трое из четырех пострадавших. Из них 79-летняя женщина в тяжелом состоянии. Ее увезли в реанимацию.

Еще у двоих пациентов — женщины 38 лет и мужчины 52 лет — состояние средней тяжести. Нужную медицинскую помощь им окажут. В двух районах Воронежа ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Усмань Воронежской области из-за ночной атаки БПЛА загорелся двухэтажный жилой дом. Горела крыша здания и соседние постройки.