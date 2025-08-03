Под Воронежем обломки сбитого дрона попали в дом

В пригороде Воронежа загорелся дом после атаки украинских дронов

В селе Новая Усмань Воронежской области в результате ночной атаки беспилотников загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает Shot .

По данным очевидцев, огнем охвачена крыша здания и соседние постройки. Обломки сбитого дрона разлетелись в радиусе 100 метров от места падения.

К месту происшествия выехали пожарные и спасатели, информация о пострадавших уточняется

Ночью российские ПВО отражали массированную атаку дронов над Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областями. Ранее Минобороны сообщало о 41 сбитом БПЛА.