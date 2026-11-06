Более 20 тонн гумпомощи отправили военнослужащим из Балашихи

Очередную партию гуманитарной помощи весом более 20 тонн отправили из Балашихи военнослужащим 5 ноября. Ко Дню народного единства в округе прошла акция по сбору помощи, в которой приняли участие молодежные центры, предприятия, общественные организации, учреждения культуры и неравнодушные жители города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В состав груза вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, теплая одежда, экипировка и товары первой необходимости. Часть помощи предназначена для конкретных воинских подразделений, полевых госпиталей и реабилитационных центров.

«Сегодня мы отправляем порядка 20 тонн гуманитарного груза для наших военнослужащих и жителей Донецкой и Луганской народных республик. В акции приняли участие образовательные учреждения, общественные организации и активисты. Важно, что к этой работе подключаются люди разных поколений и профессий», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичев.

В акции участвовали местное отделение «Единой России», молодогвардейцы, «Боевое братство» и организация «Железный тыл». Общественные организации подготовили оборудование и средства защиты для использования на передовой.

«Поддержка наших ребят на передовой — одно из важнейших направлений нашей работы. Особенно ценно, что в нее вовлечено большое количество людей: школы, городские предприятия, общественные организации и неравнодушные жители. Помощь направляется адресно — в конкретные подразделения, госпитали и реабилитационные центры», — подчеркнул депутат Госдумы Сергей Юров.

Активное участие в подготовке груза приняли школьники, родители и педагоги. Помимо необходимых вещей, они изготовили маскировочные сети, окопные свечи, игрушки и обереги, а также написали письма бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения домой.

В Балашихе продолжают работать три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7, а также в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и актуальном перечне необходимых вещей размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.