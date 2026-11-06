В трех муниципалитетах Подмосковья пресекли нарушения при обращении с отходами

Сотрудники Минэкологии, других ведомств и полиции на этой неделе пресекли нарушения при обращении с отходами в Раменском, Домодедове и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Раменском округе вблизи коттеджного поселка «Березовый парк-2» остановили незаконный сброс строительных отходов. Около деревни Коченягино в Домодедове пресекли незаконное складирование и утилизацию отходов.

«В обоих случаях сотрудники полиции задержали автомобиль и погрузчик нарушителей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, в Красногорске и Раменском округе провели совместный рейд по пресечению незаконной перевозки строительных отходов. В нем участвовали инспекторы эконадзора, сотрудники Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и ГИБДД. Они проверили 63 автомобиля. Полицейские задержали восемь из них за перевозку мусора без разрешительных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.