Более 2 тысяч заявок поступило на участие в программе «Герои Подмосковья»

На участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» подали заявки более 2 тысяч человек. Из них 993 бойца — действующие участники спецоперации, еще 868 — ветераны СВО.

220 заявок поступили от кавалеров ордена Мужества и три — от Героев России. Из общего числа мужчин — 2056, женщин — 43. Только с 25 по 28 апреля поступило 219 заявок.

Что касается географии участников, большинство из них из Московской области — 1736 человек, из Москвы — 183, из других регионов страны — 227.

На сайт поступило 196 обращений, на горячую линию — 78. Людей интересовал порядок подачи документов, возможность отложенного обучения, участия с инвалидностью, со средним образованием. Интересовались сроками и содержанием, самой программой обучения и задавали технические вопросы.

«Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.