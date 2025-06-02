Более 100 сотрудников УТНКР Московской области сдали кровь для бойцов СВО

Сотрудники управления технического надзора капремонта Подмосковья не только выполняют свою текущую деятельность по контролю ремонта и восстановлению объектов ЖКХ, но и помогают тем, кто защищает нашу Родину. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Свыше 100 сотрудников цправления организованно сдали кровь для раненых бойцов в госпитале имени Вишневского.

Для коллектива это добрая традиция: 3-4 раза в год члены команды становятся донорами, ведь каждая капля крови может помочь чьей-то жизни.

Одной кроводачей можно спасти 3 человек: одному пойдет кровь, другому — плазма, третьему — тромбоциты. А в России ежедневно требуется около 15 тыс. литров донорской крови.

Всего с 2023 года для нужд бойцов на передовой и трудящихся в тылу сотрудники управления сдали кровь более 500 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.