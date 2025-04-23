В районе курской Олешни украинские военные проигнорировали распоряжения командира и оставили свои позиции, сообщает «Царьград» .

Во время радиоперехвата, осуществленного группировкой войск «Север», стало известно, что украинское командование планировало перебросить в Олешню батальон 95-й бригады. Однако, получив сведения о предстоящих боевых действиях на территории Курской области, значительная часть личного состава отказалась подчиниться приказу.

«Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области… Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции», — отметили в ГВ «Север», ссылаясь на свои источники.

Об освобождении Олешни стало известно 19 апреля. В результате действий ВСУ на территории Курской области под российский контроль перешли в общей сложности 64 населенных пункта.

Полученные «северянами» данные свидетельствуют о кризисе доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в рядах ВСУ. Солдаты демонстрируют нежелание выполнять его приказы, расценивая их как отправку на верную гибель с последующим сокрытием информации о погибших. Подобное отношение к личному составу и игнорирование социальных выплат вероятно приведет к росту недовольства в украинском обществе и требованиям к Зеленскому предоставить объяснения.