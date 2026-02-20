Бойцы СВО получили новый фронтовой выпуск «Петербургского дневника»

сегодня в 18:05

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили новый фронтовой номер газеты «Петербургский дневник», приуроченный к Дню защитника Отечества. Часть тиража передали в Кронштадтском районе, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Новый выпуск подготовили специально для военнослужащих. С праздником их поздравили губернатор Александр Беглов и известные жители Петербурга. Часть тиража передали глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов и руководитель дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорь Васильев.

«Петербургский дневник» выпускает фронтовые номера с 2022 года. К настоящему времени для военнослужащих подготовлено девять специальных выпусков. Проект реализуют по поручению Александра Беглова.

Издание отмечает, что такие номера помогают восполнить информационный дефицит на передовой и поддержать моральный дух военнослужащих. В 2024 году проект удостоен премии правительства Петербурга.

