Бойцы СВО поблагодарили Богородский округ за теплые свитеры

Военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, записали видеоблагодарность жителям Богородского округа за отправленную гуманитарную помощь. Посылка с теплыми свитерами, переданная в марте через ассоциацию ветеранов СВО, дошла до подразделения 22 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ассоциацию ветеранов СВО в Богородском округе поступила обратная связь от бойцов с передовой. Ранее в марте им направили посылку с теплыми свитерами для личного состава.

Гуманитарную помощь передали во время встречи в Ногинске с участником спецоперации по позывному «Торес», который находился в краткосрочном отпуске. Руководитель ассоциации Антон Иванов сообщил, что разговор получился важным и душевным: боец рассказал о службе, а представители округа — о работе организации.

Теплые вещи для военнослужащих предоставил индивидуальный предприниматель Андрей Кувин, занимающийся производством одежды. Он неоднократно оказывал поддержку бойцам и жителям освобожденных регионов.

«Очень приятно осознавать, что есть такие неравнодушные люди, для которых все происходящее сейчас — это не пустой звук. Спасибо вам большое! Любая помощь будет всегда неоценима!» — говорится в видеопослании бойцов.

Антон Иванов отметил, что поддержка из дома особенно важна для военнослужащих.

«Когда за ленточкой приходит такая поддержка из дома — это согревает не только тело, но и душу, поднимает боевой дух. Спасибо нашему земляку за визит и всем, кто участвовал в сборе», — подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.