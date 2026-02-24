Бойцы бригады «БАРС-Брянск» получили 40 автомобилей от Подмосковья

Новые машины пополнили автопарк отряда. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил ключи от автомобилей командиру добровольческой бригады «БАРС-Брянск», подполковнику Сергею Антошину, а также поблагодарил правительство Московской области и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь в материально-техническом обеспечении бригады.

«Сегодня здесь, на площади, мы также вручим 40 автомашин, которые приобретены правительством Московской области, губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, за что, конечно же, и Андрею Юрьевичу, и всем жителям Московской области огромное спасибо», — сказал Богомаз.

Бригада «БАРС-Брянск» появилась в 2024 году. Это одно из трех добровольческих соединений, сформированных по поручению президента в приграничных областях.

Бойцы выполняют задачи на линии боевого соприкосновения, работают в составе мобильных огневых групп, защищают объекты критической инфраструктуры и т. д. Также они обеспечивают защиту от вражеских БПЛА Брянской области и близлежащих регионов — Московской области, Москвы, Калуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

