Бойцы «БАРС-Москва» защищают Московский регион от БПЛА противника
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Ключевой задачей формирующегося добровольческого отряда Минобороны РФ «БАРС-Москва» является защита неба над Москвой и Московской областью от беспилотных систем противника. Бойцы обеспечивают безопасность региона, используя передовые технологии противодействия дронам.
Служба проходит исключительно в Москве, Московской или Калужской областях. Она не относится к участию в СВО. Контракт заключается строго на 1 год (для призывников приравнивается к году военной службы по призыву).
Достойный доход и оплата на этапе обучения
Зарплата составляет от 220 000 рублей в месяц для рядового состава, от 300 000 рублей — для командного состава.
Добровольцев элитного подразделения ждет 30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и области. На весь период подготовки за бойцами сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.
Кто может вступить в ряды «БАРС-Москва»
Базовые требования:
- мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет,
- группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией),
- география проживания и прописка не имеют значения.
Кандидаты в приоритете:
- с высшим или средним специальным техническим образованием,
- с опытом военной службы или участия в СВО,
- с навыками пилотирования БПЛА.
Ограничениями для поступления являются наличие неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия, тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией), алкогольной, наркотической или иной зависимости.
Государственная поддержка
Семьям бойцов «БАРС-Москва» предоставляется государственная поддержка:
- пособие семье при рождении ребенка,
- ежемесячное пособие на ребенка,
- зачисление детей в детские сады,
- бесплатные городские детские сады,
- бесплатное питание для детей в школах,
- бесплатные продленка, кружки, секции,
- бесплатная учеба в колледжах и ВУЗах,
- помощь и уход пожилым родителям и близким,
- профессиональное обучение для супруги и детей,
- содействие членам семьи в поиске работы,
- психологическая помощь семье,
- помощь в оформлении выплат, мер поддержки,
- помощь по юридическим вопросам,
- льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Количество мест для вступления в отряд строго ограничено. Прием анкет ведется до 1 августа. Оставить заявку можно с помощью бота в Telegram — @bars_mo_bot, бота в мессенджере МАКС или по номеру: +7 (495) 556-65-66. Также заявки принимаются на сайте: контрактмо.рф.
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