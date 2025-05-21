Бойцу СВО из Каширы передали детектор дронов «Булат v.4»

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Силами каширского отделения Комитета семей воинов Отечества был приобретен всенаправленный детектор БПЛА «Булат v.4» по запросу каширянина, участника СВО. Сегодня устройство уже используется в зоне специальной военной операции для защиты Родины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Булат v.4» способен осуществлять сканирование окружающего пространства на 360 градусов. Обнаруживает и идентифицирует различные марки БПЛА, отображая его на экране оператора и оповещая при помощи звуковых, световых сигналов.

Когда дрон приближается, «Булат v.4» автоматически отображает марку обнаруженного аппарата на русском языке и издает звуковой сигнал.

Детектор БПЛА «Булат v.4» обладает расширенным диапазоном частот обнаружения — от 300 до 6200 МГц. Это позволяет обнаруживать разнообразные модели БПЛА, независимо от их частоты работы.

В городском округе Кашира работа по оказанию помощи военнослужащим не останавливается ни на минуту: плетут маскировочные сети, шьют постельное белье для госпиталей, делают окопные свечи и многое другое.

Получить информацию о деятельности местного отделения Комитета семей воинов Отечества можно в Telegram-канале по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.