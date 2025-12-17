Бойцу СВО без рук и ног не выдавали паспорт из-за невозможности снять отпечатки

Доброволец из Азербайджана Илдирим, который в 2024 году отправился на донецкое направление и в ходе тяжелых боев лишился рук и ног, столкнулся с трудностями при получении российского гражданства. Проблема заключилась в том, что в петербургском УФМС у него не могли взять дактилоскопию из-за отсутствия пальцев, сообщает «Регнум» .

Сотрудники миграционной службы отказывали 40-летнему ветерану в выдаче документа, ссылаясь на невозможность проведения обязательной процедуры — снятия отпечатков пальцев. Несмотря на очевидные физические увечья, полученные в ходе выполнения боевых задач, действующий регламент не предусматривал исключений для лиц с ампутацией конечностей. После ранения у Илдирима остался только один палец, но брать отпечатки с него отказались.

Мужчина переехал в Казань из Азербайджана еще в 2020 году вместе с семьей. Долгое время он не решался на подписание контракта из-за того, что в родном Азербайджане против него могут завести дело за «наемничество». Однако в 2024 году мужчина сделал выбор в пользу России и ушел на фронт.

Азербайджанец потерял конечности в ноябре 2024 года, когда участвовал в боях за Новодмитровку в ДНР. После ранения его без документов доставили в госпиталь Санкт-Петербурга. Не имея родного паспорта, мужчина решил податься на российское гражданство. Однако из-за возникших трудностей с биометрией армеец три месяца не мог получить документы, а без них не давали и выплаты за ранения.

«Не мог начать протезирование по программе реабилитации ветеранов. Не мог ничего — был человеком без имени в стране, за которую отдал руки и ноги», — пишет издание.

Ситуацию удалось решить в том числе благодаря вмешательству журналистов, когда ситуация приобрела общественный резонанс. В итоге, 14 марта 2025 года, Илдирим получил долгожданный российский паспорт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.