Бойцам СВО запретили употреблять энергетические напитки

На Херсонском направлении участникам СВО, по неофициальной информации, запретили употреблять в пищу молоко и энергетические напитки из-за частых вспышек гастрита и проблем с сердцем среди военнослужащих, сообщает Mash .

Осведомленный источник сообщил, что за обнаружение у бойцов энергетиков и молочной продукции будут вводить дисциплинарное нарушение.

Энергетики запретили из-за их пагубного влияния на здоровье, а молочную продукцию — из-за короткого срока хранения. Предполагается, что это поможет избежать проблем с ЖКТ.

Неофициально, что энергетики, что молоко будут приравнивать к алкоголю, употребление которого также запрещено. Перечисленные продукты в первую очередь нельзя тем, кто на передовой больше года. Через необычный запрет руководство заботится об их здоровье и эмоциональной стабильности.