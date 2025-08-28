Бойцам СВО на передовую доставили экскаватор из Солнечногорска

Глава муниципалитета Константин Михальков передал экскаватор Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, предназначенный для выполнения инженерных и восстановительных работ на передовой, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Советник главы округа Виктория Куракова совместно с представителями Ассоциации отправилась к военнослужащим, чтобы лично доставить оборудование.

Передача экскаватора командиру подразделения на передовой состоялась в рамках большой поездки, организованной для поддержки бойцов и жителей освобожденных территорий.

«В Ассоциацию поступил запрос о необходимости мобильного экскаватора, отреагировали оперативно. Помимо спецтехники также передали нашим защитникам аккумуляторы для дронов, сцепление для внедорожника, основы для сборки батарей для раций, тепловизоров и другой критически важной аппаратуры», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Экскаватор будут использовать для рытья окопов, строительства укрытий, расчистки дорог и выполнения других инженерных задач.

«Передача техники в рамках гуманитарной миссии — конкретная и необходимая помощь. Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска регулярно проводит подобные мероприятия и поездки, чтобы наши защитники знали — за ними стоит крепкий тыл, на который всегда можно положиться», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Цыбуля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.