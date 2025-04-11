Бойцам СВО из Сергиево-Посадского округа передали антидроновую защиту

50 комплектов антидроновых одеял от депутата Госдумы Сергея Пахомова были переданы военнослужащим одной из сергиевопосадских войсковых частей. Бойцы в ближайшие дни снова отправятся на передовую, в зону соприкосновения на СВО, и в их подразделении востребованы средства защиты от квадрокоптеров противника, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Участники СВО выразили благодарность за то, что отправленная накануне приезда в Сергиев Посад заявка не осталась без внимания.

«Антидроновое одеяло служит защитой от тепловизионных прицелов, тепловизионных камер. Оно скрывает тепловое излучение тела, спасает наших ребят в темное время суток. Несколько одеял можно объединить в большое полотно, накрыть им блиндаж или технику», — объяснил боец с позывным Elvis.

Защита от дронов очень важна в полевых условиях. Она позволяет бойцам хотя бы недолго отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.