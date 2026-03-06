Бойцам СВО из Подмосковья передали вездеход в рамках акции «Доброе дело»

Многофункциональную амфибийную машину-вездеход передали бойцам из Подмосковья, которые служат в зоне спецоперации. Такой подарок военнослужащим сделали в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело».

Вездеход произведен в Нижнем Новгороде. Это многофункциональная амфибийная машина, которая предназначена для выполнения критически важных задач в зоне СВО, в том числе для оперативной эвакуации раненых.

Ключи от вездехода «Звезда» передал командованию 1‑го гвардейского танкового Чертковского полка Евгений Чкалин, гендиректор ГК «Эннера», в состав которой входит завод «Звезда», который и произвел многоцелевую амфибийную машину. Негласное название авто «вездеКОТ» — в память о Константине Алимове, которому и принадлежит идея создания.

Чкалин рассказал, что компания узнала о трудностях на передовой с эвакуацией раненых бойцов. Приходится делать это по заболоченной местности и труднодоступным местам, которые не простреливаются противником. Поэтому при участии военных разработали специальный автомобиль, который сможет беспрепятственно передвигаться по этим местам.

Фото - © Александра Степанова

На нем установлена рама-лодка для заболоченной местности. Колеса сверхнизкого давления и независимая подвеска позволяют развивать скорость до 90 км/ч. Это первая машина в таком исполнении, но компания планирует запустить ее в производство. Вездеход рассчитан на экипаж из четырех человек и способен одновременно транспортировать до четырех раненых бойцов.

«Изначально это вездеход амфибия предназначен для передвижения в условиях крайнего севера. Константин Алимов за время проведения спецоперации неоднократно оказывал гуманитарную помощь бойцам, за что был награжден Орденом Дружбы, курировал множество задач в зоне СВО. Именно он подтолкнул меня к идее сделать пилотный образец, то есть по его инициативе и появилась эта машина. Назвали мы ее медицинский „вездеКОТ“, поскольку у Константина был позывной Кот. Если автомобиль поможет спасти хотя бы несколько жизней наших бойцов, для нас это уже будет победа», — рассказал Чкалин.

Начальник медицинской службы переднего края ЛБС 1-й Гвардейской танковой армии с позывным Краб выразил благодарность за такую уникальную технику. Такие проходимые способности не имеют аналогов.

Фото - © Александра Степанова

«У нас есть эвакуационные маршруты для раненых, которые проходят по асфальту, но они, к сожалению, изучены противником. Сейчас активно применяются дроны-ждуны, дроны-разведчики, поэтому мы подвергаемся все большему риску, когда везем раненых. Теперь же будет легче передвигаться через поля, речки, болота, чем мы сейчас активно и займемся», — сказал Краб.

«Доброе дело» — это региональный гуманитарный проект, инициированный в 2022 году подмосковными школьниками и поддержанный губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.