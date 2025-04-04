Богомаз: ВСУ ударили по мосту в Брянской области

Украинская армия снова атаковала гражданский объект в Брянской области. В этот раз пострадал мост для транспортных средств мирных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Удар реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа пришелся по мосту. При инциденте никто не пострадал.

Богомаз назвал удар подлым и подчеркнул, что мост не использовался в военных целях. По нему ездили исключительно мирные жители.

Ранее губернатор сообщил, что один человек погиб при атаке ВСУ по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Дроны сбросили взрывные устройства на жилой сектор, повредив многоквартирный дом и припаркованные автомобили.