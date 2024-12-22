Богомаз: ВСУ снова обстреляли Брянскую область минометами и дронами-камикадзе
Богомаз сообщил об атаке ВСУ сразу нескольких населенных пунктов под Брянском
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Сразу несколько населенных пунктов в Стародубском муниципальном округе Брянской области, среди населения жертв нет, но нанесен материальный ущерб, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены 9 домовладений и 13 хозпостроек», — рассказал Богомаз.
На местах происшествия работают все оперативные службы. Нанесенный ущерб оценивается компетентными специалистами.
Ранее глава Брянской области сообщил, что в ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли регион дронами. Средства ПВО сбили пять вражеских беспилотников.