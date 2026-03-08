Богомаз: беспилотники нанесли удар по Суземскому району Брянской области

сегодня в 12:55

Оперативные и экстренные службы работают на месте удара ВСУ в Суземском районе. Территория подверглась атаке с использованием беспилотников, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Предварительно установлено, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Все необходимые службы оперативно прибыли на место.

В ходе налета дронов-камикадзе был поврежден автомобиль, принадлежащий мирному жителю. Атака была осуществлена представителями киевского режима.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия, оценивая масштабы причиненного ущерба.

Ранее утром 8 марта Богомаз предупреждал население Брянской области о беспилотной опасности. Он просил мирных жителей не покидать безопасные места.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.