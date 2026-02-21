Ветераны СВО успешно повышают квалификацию в рамках программы «Герои Подмосковья». Один из участников обучения Алексей Протченко дал рекомендацию тем ребятам, которые сомневаются, подавать заявку на участие в программе или нет.

«Не должно быть сомнений, однозначно нужно подать заявку на участие в программе. Если учеба будет даваться нелегко — рядом всегда будут боевые братья, готовые дать совет и помочь закрепить материал», — сказал Протченко.

По словам ветерана СВО, в рамках обучения нет никакой конкуренции. Все участники программы движутся к одной цели и продолжают служить России, но уже в другом формате.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

