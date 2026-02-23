Боец Жуковский объяснил, почему решил пройти программу «Герои Подмосковья»

Старший лейтенант Денис Жуковский, участвующий в программе «Герои Подмосковья», поделился своим опытом. Во время выполнения специальной операции он получил серьезное минно-взрывное ранение, что заставило его пересмотреть свои жизненные приоритеты. Это событие помогло ему осознать важность оставлять после себя что-то значимое, поэтому он принял решение пройти обучающую программу.

По словам бойца СВО, многие люди склонны жаловаться на проблемы и критиковать ситуацию, но при этом не предпринимают никаких действий для улучшения. После ранения у него возникло сильное желание изменить что-то к лучшему и внести свой вклад в общество.

«Во время спецоперации я получил тяжелое минно-взрывное ранение. Соответственно, происходит переосмысление ценностей. Понимаешь, что хочется оставить после себя хороший след. У нас же принято ругать, говорить, что все плохо, но при этом ничего не делать. Появилось желание что-то сделать хорошее, оставить след. <…> Поэтому и решил принять участие в программе», — рассказал старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

Жуковский отметил, что также почувствовал ответственность перед окружающими, и именно это подтолкнуло его к участию в общественной программе. Он стремится оставить положительный след и помочь другим людям, проявив социальную активность.

Таким образом, участие в «Героях Подмосковья» для него стало возможностью реализовать новые цели и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Для него это не просто программа, а шанс сделать мир немного лучше.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

