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Масловский, известный под позывным Кобра, служил в 71-й отдельной егерской бригаде и пал в рукопашном бою с Андреем Григорьевым.

Момент, на котором умирающий солдат назвал своего противника «лучшим воином», стал широко известен по всему миру.

Позднее российский солдат признался, что не смог увидеть весь материал, размещенный в интернете. Как утверждают некоторые источники, украинские власти предпринимали попытки остановить публикацию и обсуждение этого видео, угрожая репрессиями.

Одной из причин такого запрета стало благородство русского бойца, которое противоречило нарративам киевской пропаганды.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что секрет силы и ловкости якутских воинов заключается в их связи с суровыми условиями природы и навыках выживания, а также умении обращаться с различным оружием.

После боя Григорьев был награжден званием Героя России указом президента Владимира Путина.