Боец Варяг рассказал о захвате опорного пункта ВСУ, который попал на видео

Российские военные достойно справляются с задачами, поставленными на специальную военную операцию, выполняя все боевые задачи. Захват крупного опорного пункта ВСУ попал на видео. Командир с позывным Варяг рассказал, как вместе с сослуживцами взяли вражескую цель.

«Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотников. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали. Вечер и ночь. И уже, получается, на второй день выдвинулись. Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше. Сначала закидывается определенное СВУ, после этого уже заходит штурмовая подгруппа и завязывается бой, либо противник сдается», — поделился воспоминаниями Варяг.

В захвате крупного опорного пункта ВСУ в районе одного из населенных пунктов на Александро-Калиновском направлении участвовали подразделения специального назначения «Южной» группировки российских войск.

Поддержка государства

Пока военные успешно выполняют боевые задачи и защищают Россию, государство взяло на себя обязательство защищать их семьи и помогать решать любые возникающие вопросы, в том числе бытового характера.

Например, приобретение собственного жилья стало доступнее благодаря специальным ипотечным программам, которая позволяет семьям бойцов приобрести дом или квартиру с использованием государственного финансирования.

Образование детей также находится под особой защитой государства. Ведущие учебные заведения страны резервируют 10% бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители участвуют в СВО. Особые условия созданы для детей погибших и раненых военнослужащих — они имеют право поступления без прохождения вступительных экзаменов. Младшие дети имеют возможность бесплатно посещать спортивные секции и кружки, питаться в школе за счет государства, а также отдыхать в оздоровительных учреждениях. Малыши могут вне очереди получить место в детском саду. Российские власти делают все возможное, чтобы семьи бойцов СВО достойно жили, пока их близкие несут боевую службу.

О выплатах

При заключении контракта с Минобороны бойцы СВО получают в качестве разовой поддержки 400 тысяч рублей из федерального бюджета. А если контракт был подписан в едином центре отбора бойцов на службу по контракту в подмосковной Балашихе, то единовременно будет начислена дополнительная выплата в размере 2 млн 600 тысяч рублей из регионального бюджета. Таким образом, подписывать контракт в Московской области на сегодняшний день выгоднее всего. Причем для этого необязательно жить в Подмосковье. Центр работает со всеми гражданами России.

Для удобства желающих пойти служить, центр предоставляет временное жилье на период прохождения медкомиссии и первой боевой подготовки. Также будущим военным предоставляется сбалансированное трехразовое питание и оказывается помощь в оформлении необходимых документов.

Контакты

Территориально центр находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.