Боец СВО встретился со своими воспитанниками в Павлово-Посадском округе

Участник СВО Геннадий (позывной «Кощей») стал добровольцем, командир танкового взвода. С 2022 года находится в зоне проведения спецоперации. До СВО он успешно тренировал ребят в спортивном клубе боевых искусств «ТОРА» в Павлово-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча состоялась в стенах спортивного зала, где спортсмены устроили небольшую демонстрацию своих успехов, добитых за время отсутствия тренера. Подростки показали технику ударов, элементы ката и даже провели короткие спарринги.

Это было не просто радостное событие, но и момент большого признания наставника как примера мужества и силы духа.

Выполняя боевые задачи, Геннадий всегда помнит, что его ждут ученики. На встрече ребята с замиранием сердца слушали о том, как нужно защищать свою Родину и какой ценой дается Победа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.