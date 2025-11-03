Боец СВО Калугин: в «Героях Подмосковья» преподают те, кто на 100% знает свое дело

В рамках программы «Герои Подмосковья» участникам читают лекции, есть доступ к курсам, в том числе и самообучение. Преподают профессионалы, которые на 100% знают свое дело, сообщил РИАМО участник программы, младший сержант, член ассоциации ветеранов г. о. Котельники Алексей Калугин.

«Но не все так просто. Мы стараемся, мы учимся, мы впитываем новые знания, подкрепляем все это практикой. Соответственно, почерпнуть можно много чего полезного», — отметил Калугин.

Он уточнил, что с участниками работают и кураторы, и министры, и члены правительства Московской области.

«Очень приятно, что преподают не просто люди, которые знают программу по теории наизусть, а те, кто непосредственно работает в этой сфере. Это многого стоит. И очень приятно учиться у настоящих профессионалов своего дела, которые на 100%, как в теории, так и на практике, знают то, о чем говорят», — подчеркнул младший сержант.

Программа «Герои Подмосковья»

Ключевая цель программы «Герои Подмосковья», направленной на создание кадрового резерва, состоит в обучении команды компетентных и осведомленных руководителей из числа участников специальной военной операции. В дальнейшем эти профессионалы смогут претендовать на руководящие должности в государственных органах Московской области, структурах местного самоуправления и коммерческих организациях.

Обучение по программе проводится в смешанном формате (очном и заочном) бесплатно. Оно рассчитано на год и состоит из 4 фаз. В промежутках между ними участники проходят практику в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных менторов.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и только вперед», — сказал глава региона.

