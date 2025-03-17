Боец СВО из Серпухова провел урок мужества для студентов Губернского колледжа

В Губернском колледже округа Серпухов состоялся урок мужества. Гостем встречи стал выпускник физкультурного отделения, участник специальной военной операции и режима КТО Даниил. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Военнослужащий поделился своими воспоминаниями об учебе в колледже, срочной службе в рядах ВС РФ и о том, как он принял решение заключить контракт. Он рассказал, как важно быть готовым защищать свою Родину и быть патриотом, подчеркнув, что настоящая сила заключается не только в физической подготовке, но и в моральной стойкости, выносливости, способности оставаться человеком в самых сложных условиях.

Студенты колледжа внимательно слушали его слова, задавали вопросы и делились своими мыслями. Многие ребята отметили, что такие встречи помогают лучше понять значение мужества, ответственности и патриотизма.

В завершение встречи Даниил ответил на вопросы студентов и пожелал им быть сильными, целеустремленными и всегда помнить о важности гражданского долга.

Такой формат общения помогает молодому поколению формировать свои ценности и взгляды на жизнь.

Губернский колледж продолжает традицию проведения уроков мужества, стремясь воспитать в своих студентах уважение к истории страны и понимание значимости личного вклада в ее будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.