Боец с позывным «Лис» очнулся в морге после ранения

Боец из Краснодарского края с позывным «Лис» пришел в сознание в морге после тяжелого ранения на запорожском направлении. Четыре дня его считали погибшим, сообщает kp.ru .

Дмитрий (имя изменено) отправился на спецоперацию после объявления частичной мобилизации. На передовой он получил позывной «Лис» за находчивость и умение действовать в сложных ситуациях.

Во время задания в районе села Нестерянка в Запорожской области группа из трех человек попала под минометный и артиллерийский обстрел. После атаки дрона «Баба-Яга» один из бойцов получил тяжелые ранения. Дмитрий помог товарищам, но вскоре рядом разорвалась мина: одному перебило стопу, «Лис» получил множественные осколочные ранения.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», — рассказал он.

По словам военного, к моменту эвакуации у него не прощупывался пульс, и его отправили в морг. В сознание он окончательно пришел через четыре дня в реанимации и смог подать сигналы врачам.

Все это время семья считала его погибшим и готовилась к похоронам. Позже Дмитрий прошел лечение и вернулся на передовую. Он награжден медалью Жукова и медалью «За отвагу».

