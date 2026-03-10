Боец с позывным «Лис» очнулся в морге после ранения
Боец из Краснодарского края с позывным «Лис» пришел в сознание в морге после тяжелого ранения на запорожском направлении. Четыре дня его считали погибшим, сообщает kp.ru.
Дмитрий (имя изменено) отправился на спецоперацию после объявления частичной мобилизации. На передовой он получил позывной «Лис» за находчивость и умение действовать в сложных ситуациях.
Во время задания в районе села Нестерянка в Запорожской области группа из трех человек попала под минометный и артиллерийский обстрел. После атаки дрона «Баба-Яга» один из бойцов получил тяжелые ранения. Дмитрий помог товарищам, но вскоре рядом разорвалась мина: одному перебило стопу, «Лис» получил множественные осколочные ранения.
«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», — рассказал он.
По словам военного, к моменту эвакуации у него не прощупывался пульс, и его отправили в морг. В сознание он окончательно пришел через четыре дня в реанимации и смог подать сигналы врачам.
Все это время семья считала его погибшим и готовилась к похоронам. Позже Дмитрий прошел лечение и вернулся на передовую. Он награжден медалью Жукова и медалью «За отвагу».
