Боец поп-ММА Мурад Легенда отправился в зону спецоперации
Герой мема «Яха, Баля!», 41-летний боец поп-ММА Мурад Легенда отправился в зону СВО, сообщает Baza.
Он рассказал, что принял это решение несколько месяцев назад. Мужчина проходит подготовку и вскоре отправится на передовую.
Мурад Легенда стал интернет-мемом после видео о поездке в такси летом 2021 года. Там он эксцентрично вел себя, ругался матом, а также не оплатил поездку. Этот видеоролик набрал в Сети миллионы просмотров, а мужчина начал выступать на фрик-боях.
В поп-ММА он запомнился зрителям провокационными выходками, сальто на голову и фразами, которые позднее стали мемами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.