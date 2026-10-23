Боец Латин: дроны ВСУ целятся в водителей эвакуационной техники

сегодня в 15:04

Российский боец с позывным Латин рассказал, что украинские дроны атакуют водителей эвакуационной техники и несут кумулятивные заряды, способные пробить броню, сообщает RT .

В беседе с военкором RT Александром Яремчуком Латин пояснил, что каждая эвакуация требует тщательной подготовки: движущаяся техника сейчас входит в число приоритетных целей противника. Его отделение вывозит подбитые машины с передовой.

По словам бойца, противник часто минирует брошенную технику. Поэтому российские саперы сначала проверяют и разминируют машины.

До мобилизации Латин работал в полях на сельхозтехнике. В зоне боевых действий он стал командиром эвакуационного отделения.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска поразили цеха сборки и места хранения украинских беспилотных летательных аппаратов.

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