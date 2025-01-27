Боец Куба об СВО: все идет к концу, чуть-чуть осталось додавить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не могут выдерживать напора российских военных, об этом рассказал боец с позывным Куба, который считает, что сильные накаты на противника и уверенное продвижение вперед приближает специальную военную операцию к завершению.

«Работаем как с кочующих орудий, так и с закрытых огневых позиций. Практика показала, что это эффективно, противнику труднее нас достать. Основные цели — это опорные пункты и живая сила ВСУ. Также поражали бронетехнику противника: танки и БМП. <…> Делаем сильные накаты, движемся вперед. Это выматывает противника… Сейчас все идет к концу, осталось чуть-чуть додавить», — заявил боец Куба.

Меры поддержки

Защитникам Отечества и их близким оказывается всесторонняя государственная поддержка, пока они защищают родную страну. Особое внимание уделяется образованию и жилищному вопросу.

Дети военнослужащих, участвующих в СВО, получили привилегии при поступлении в высшие учебные заведения. Ведущие университеты страны выделяют десятую часть бюджетных мест для таких абитуриентов. Более того, если родитель получил ранение или погиб при исполнении долга, его ребенок может стать студентом без сдачи экзаменов.

Решение жилищного вопроса также стало доступнее благодаря специальным программам. Участники СВО и члены их семей могут воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования. Существует накопительно-ипотечная система, позволяющая приобрести недвижимость с государственной поддержкой. Это дает возможность семьям военнослужащих улучшить свои жилищные условия на выгодных условиях.

Государство также обеспечивает комплексную поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Им присваивается звание ветерана боевых действий и предоставляются различные преференции как на федеральном, так и на региональном уровне. В число таких мер входит компенсация коммунальных платежей, а также разнообразные льготы для их детей: бесплатное питание в школах, возможность посещать спортивные секции и кружки без оплаты, путевки в оздоровительные лагеря.

Центр отбора контрактников в Балашихе

В Подмосковье подписать контракт с Минобороны РФ можно в специальном отборочном центре бойцов, расположенном в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, во владении 2. Будущим контрактникам в центре предоставляют всестороннюю помощь: от базовой военной подготовки до детального объяснения социальных гарантий. Кандидаты получают полный спектр услуг, включающий проживание, трехразовое питание и профессиональные консультации специалистов различного профиля.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.