Боец Алга рассказала о годе службы и работе с дронами

Боец с позывным Алга рассказала о своей жизни на фронте

Боец с позывным Алга служит в зоне спецоперации уже год и управляет различными типами беспилотников, заменяя оператора и штурмана. Об этом она рассказала военкору Юлии Мартовалиевой, сообщает RT .

До участия в спецоперации она занимала должность заместителя начальника аварийно-спасательного подразделения МЧС.

После удара беспилотника ВСУ по общежитию в Татарстане Алга начала самостоятельно изучать устройство БПЛА, а затем подписала контракт.

Сначала она планировала служить в разведке беспилотной авиации, однако командиры обратили внимание на технические навыки и определили на работу с дронами.

