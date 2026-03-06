Боец «Ахмата» Бэха выжил после взрыва гранаты в подвале

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха получил несколько ранений и пережил взрыв гранаты в подвале во время боевых действий. Историю военнослужащего передал военкор RT Влад Андрица.

Военный рассказал, что получил несколько ранений при взрыве гранаты в подвале во время боевых действий. По его словам, жизнь спас сослуживец, который принял на себя удар дрона на оптоволокне.

Бэха участвует в штурмовых действиях с 2022 года. Он сообщил, что 15 лет назад переехал в Россию из Таджикистана, а в 2015 году получил российское гражданство.

После начала спецоперации военнослужащий решил отправиться на фронт, чтобы защищать семью и быть примером для ребенка. За время службы он участвовал в боях за Бахмут и Соледар в Донецкой Народной Республике, а также выполнял задачи в Луганской Народной Республике и Курской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.