Блогеры рассказали, как живет малышка, потерявшая маму после атаки на Белгород

Военные блогеры Telegram-канала «Тройка» рассказали о том, как сложилась судьба маленькой девочки из Белгорода, которая лишилась ноги и потеряла маму из-за атаки ВСУ в декабре 2023 года, но чудом выжила, сообщает «Царьград» .

ВСУ устроили атаку на Белгород в преддверии Нового 2024 года. Кровавая трагедия, которая произошла в Белгороде с 29 на 30 декабря 2023 года, унесла жизни 25 человек, в том числе детей. Вражеские снаряды попадали в жилые дома и общественные объекты. Вся Россия тогда болела душой и поддерживала белгородцев плакатами «Белгород, мы с тобой!»

Среди погибших оказалась мама малышки Виктории, которая вместе с двумя дочками отправилась за подарками в центр города — взрывы застали женщину с девочками на остановке около ТЦ «Маяк».

Маленькой девочке удалось чудом выжить, она получила серьезные травмы. По информации блогеров, сейчас она учится ходить заново с протезом при помощи дяди и медиков. Каждый ее шаг — это не только физическая борьба, но и символ надежды.

«Эта девочка, ее дядя и все те, кто пережил трагедию, становятся символом стойкости и любви, которые помогают преодолевать самые тяжелые испытания», — говорится в сообщении.