Bild*: украинские военные нашли способ сбивать прицел российских бомб

Украинские военные стали использовать глушитель, который способен сбивать прицел российских бомб и заставлять их промахиваться, сообщает « Bild на русском »*.

В течение прошлого года РФ регулярно поражала военные объекты на Украине с помощью авиационных бомб. Эти снаряды могут пролетать до 40 км и попадать точно в цель благодаря используемой спутниковой системе. Один из источников издания сообщил, что она называется «Комета-М».

Система сочетает в себе несколько спутниковых сигналов и антенн, так что стандартные помехи ей никак не могут навредить. Однако на Украине нашли способ сбивать прицел российским бомбам.

Киев стал применять новый глушитель Night Watch Lima. Он способен подавлять или менять спутниковые сигналы и заставлять бомбу терять ориентацию в пространстве. Кроме того, украинские программисты нашли некую уязвимость в программном обеспечении «Кометы-М».

Военный эксперт Томас Тайнер считает, что благодаря глушителю ВСУ могут заполучить тактическое преимущество. Он заявил, что украинские силы теперь могут контратаковать. При этом эксперты утверждают, что Россия в скором времени устранит все недочеты в системе и найдет способ обойти украинский глушитель. Также РФ разработала новые дроны, которые невозможно заглушить.

Ранее ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ на курском направлении. Это произошло рядом с селом Гуево.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.