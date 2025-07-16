В Воскресенске заменят еще почти 10 тыс м сетей холодного водоснабжения

В мкр. Лопатинский городского округа Воскресенск подрядная организация приступила к замене трубопровода холодного водоснабжения от скважин водозаборного узла до котельных № 1 и 3. Также будет проведена замена внутриквартальных трубопроводов на улицах Центральной и Комсомольской. В общей сложности заменят более 9,7 тыс. погонных метров сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объем работ очень большой. Это будет еще один из шагов в замене коммунальных сетей на территории городского округа Воскресенск. После окончания работ жители почувствуют улучшение качества водоснабжения», – отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Также в этом году проведут масштабный капитальный ремонт водопроводных сетей в городе Белоозерский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.