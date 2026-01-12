Безногий боец СВО с «лезущими из швов нитками» сбежал в дом престарелых

Оставшийся без ног 45-летний боец СВО по своей воле сбежал в частный дом престарелых, который расположен в Ленинградской области. При этом у мужчины есть родственники, но он не хочет обращаться к ним за помощью, сообщает портал 47News.

Мужчина изначально не знал, что въезжает в дом престарелых. Он наткнулся на рекламу соцучреждения в интернете. Для бойца было важно, чтобы в месте проживания предоставляли надлежащий уход.

«Просто искал, где пожить недорого, и чтобы был уход для инвалидов. У меня же из швов по сей день нитки лезут», — сказал боец.

До переезда он почти год лежал в госпитале. Сейчас он платит 60 тыс. рублей за проживание в доме престарелых.

Мужчина развелся в 2020 году, от этого брака у него есть 12-летняя дочь. Также у бойца живы мать и отец, есть родная сестра. Однако мужчина не хочет обращаться к ним, говорит, что «сам не из нытиков и в помощи не нуждается».

