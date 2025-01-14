Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Липецкую область
Украинские дроны предприняли попытку атаки на Липецкую область, сбит как минимум один беспилотник противника, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитии БПЛА. На место направляются оперативные службы», — написал глава региона.
Он также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак дронов или их пролетов.
«Это помогает противнику корректировать направление и точность», — резюмировал губернатор.
На территории области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.