Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Липецкую область

сегодня в 21:50

Украинские дроны предприняли попытку атаки на Липецкую область, сбит как минимум один беспилотник противника, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Работают средства подавления и ПВО. Есть информация о сбитии БПЛА. На место направляются оперативные службы», — написал глава региона.

Он также попросил местных жителей не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак дронов или их пролетов.

«Это помогает противнику корректировать направление и точность», — резюмировал губернатор.

На территории области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.