Беспилотники ВСУ атаковали Астраханскую область
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на Астраханскую область
Фото - © РИА Новости
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на город Ахтубинск в Астраханской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали о минимум четырех взрывах в небе, похожих на работу ПВО. Также сообщается о стрельбе из стрелкового оружия.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось о воздушной атаке на Волгоградскую область. В Ростовской области один человек сгорел после удара дрона по легковому автомобилю.