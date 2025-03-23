Беспилотники ВСУ атаковали Астраханскую область

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ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на город Ахтубинск в Астраханской области, сообщает Telegram-канал Shot .

Местные жители рассказали о минимум четырех взрывах в небе, похожих на работу ПВО. Также сообщается о стрельбе из стрелкового оружия.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось о воздушной атаке на Волгоградскую область. В Ростовской области один человек сгорел после удара дрона по легковому автомобилю.