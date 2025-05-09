Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Фото - © РИА Новости
Украинский беспилотник в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На опубликованных кадрах видно, как в результате атаки вражеского дрона здание получило совсем незначительное повреждение. Обломки БПЛА разбросаны на десятки метров, силовики оцепили территорию.
«Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на месте происшествия работают городские экстренные службы.
Глава региона добавил, что праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводятся с учетом принятых мер максимальной безопасности.