Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

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Украинский беспилотник в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На опубликованных кадрах видно, как в результате атаки вражеского дрона здание получило совсем незначительное повреждение. Обломки БПЛА разбросаны на десятки метров, силовики оцепили территорию.

«Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на месте происшествия работают городские экстренные службы.

Глава региона добавил, что праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводятся с учетом принятых мер максимальной безопасности.