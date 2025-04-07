Беспилотник ВСУ атаковал село в Белгородской области: пострадал подросток

Подросток ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Село Борки в Валуйском городском округе подверглось атаке беспилотника ВСУ. В результате сброса взрывного устройства пострадал 16-летний подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У юноши диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, рана головы и множественные осколочные повреждения рук и ног.

Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.