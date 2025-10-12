Беспилотник ВСУ атаковал машину в Курской области: есть погибшая

сегодня в 22:16

Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

В Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погибла 40-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.

«В машине ехали четыре человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина», — отметил глава региона, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

По уточненным данным, трое других пассажиров — две женщины и мужчина — не пострадали. Губернатор охарактеризовал произошедшее как «преступление, которому нет оправдания».

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.