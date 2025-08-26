Беспилотник врезался в жилой дом в центре Ростова-на-Дону

По данным Shot , на улице Московской Ростова-на-Дону дрон врезался в четырехэтажное жилое здание.

В результате удара произошло возгорание, загорелась крыша строения. Сила взрыва и возникшая паника были таковы, что жители дома в спешке выбегали из своих квартир, некоторые — без верхней одежды

Место происшествия было немедленно оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, по городу звучат сирены экстренных служб.

На данный момент информация о возможных пострадавших отсутствует и активно уточняется. Оперативные группы МЧС и полиции работают на месте для ликвидации пожара и проведения всех необходимых мероприятий.