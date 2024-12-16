Белоусов заявил о возможном вооруженном конфликте с НАТО в ближайшее десятилетие
Белоусов счел возможным военный конфликт НАТО и РФ в ближайшее десятилетие
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Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что работа оборонного ведомства направлена на обеспечение полной готовности к вероятному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. О возможности такого противостояния свидетельствуют доктрины альянса и решения членов военного блока, сообщает РИА Новости.
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