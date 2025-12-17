Белоусов: почти 410 тыс человек поступило на службу по контракту в этом году

Почти 410 тыс. граждан заключили контракты о прохождении военной службы в этом году. Таким образом, план комплектования ВС РФ был перевыполнен. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, сообщает ТАСС .

Он поблагодарил командование и солдат за профессионализм, мужество, стойкость и героизм при выполнении боевых задач. По словам Белоусова, ключевой составляющей российских успехов на фронте стало устойчивое комплектование армии.

«План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», — сказал министр.

Белоусов призвал расширить систему обучения солдат по всем специальностям, которые касаются применения беспилотных систем. Он также заявил о необходимости направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с БПЛА.

Ранее на заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военные освободили более 300 населенных пунктов в зоне СВО в этом году. Он отметил, что ВС РФ захватили инициативу на всей линии фронта.

