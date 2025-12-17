Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году российские войска освободили на треть больше населенных пунктов и территорий, чем за весь прошлый год. По его словам, взятие Купянска может обеспечить дополнительную защиту Харьковской области, сообщает ТАСС .

По словам министра обороны РФ, скорость наступления военных группировок «Восток», «Центр» и «Запад» увеличилась в полтора-два раза по сравнению с 2024 годом. Он отметил, что крах украинской обороны неминуем, и это уже осознают даже западные союзники Киева.

Риск атак на Белгородскую, Курскую и Брянскую области существенно снизился благодаря формированию «буферной зоны» на приграничных украинских территориях.

Белоусов также отметил, что в Донецкой Народной Республике продолжаются активные боевые действия. По его словам, взятие под контроль Купянска может обеспечить дополнительную защиту территорий Харьковской области и уменьшить риски артиллерийских ударов по северным районам Луганской Народной Республики.

Бои за Красный Лиман все еще ведутся. Контроль над этим населенным пунктом создаст условия для окружения Славянска. Также в настоящее время идут столкновения за Константиновку. Этот город рассматривается как стратегически важный объект, поскольку его захват может открыть доступ к крупной городской агломерации Дружковка-Краматорск-Славянск — последнему крупному укрепленному району украинских сил в ДНР.

