БДИПЧ ОБСЕ заявило, что знает об ударах ВСУ по ЛНР

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщило, что осведомлено об атаках Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, которые привели к жертвам среди мирных жителей, передает RT .

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подтвердило, что получило сообщения об ударах ВСУ в Старобельске в ЛНР.

«Мы в курсе сообщений об атаках, которые произошли в период с 18 по 24 мая 2026 года и, согласно сообщениям, привели к жертвам среди гражданского населения», — отмечается в ответе БДИПЧ ОБСЕ.

В организации также заявили, что продолжают следить за ситуацией с правами человека и гуманитарной обстановкой.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о намерении направить письма в ООН и ОБСЕ в связи с ударом ВСУ по территории ЛНР.

