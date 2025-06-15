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Baza: 1 человек погиб и 13 пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Елабугу

По предварительной информации, в результате атаки вражеских дронов 1 человек погиб, еще 13 мирных жителей пострадали.

На опубликованных кадрах видно, как в небе над городом летит украинский БПЛА самолетного типа. По вражескому дрону открыли стрельбу.

В настоящее время официальной информации о происшествии нет.